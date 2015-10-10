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بالصور.. وزير الإسكان: العاصمة الإدارية ليست حكرا على الأغنياء

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بالصور.. وزير الإسكان: العاصمة الإدارية ليست حكرا على الأغنياء بالصور.. وزير الإسكان: العاصمة الإدارية ليست حكرا على الأغنياء
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان بدء عمليات إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدًا إنشاء وحدات سكنية لمحدودى الدخل فيها، نافيًا ما تردد عن جعل العاصمة الجديدة للأغنياء فقط.

وأضاف الوزير فى تصريحات على هامش تسليم عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى للأهالى بدمنهور: تم الانتهاء من إنشاء خط المياه المغذى للعاصمة الجديدة وتنفذ القوات المسلحة عددا من المشروعات الخدمية خاصة فى مجال الطرق.

وأكد مدبولى وجود اهتمام كبير بتنمية المناطق العشوائية ومشروعات المياه والصرف الصحى،
>مشيرا إلى إدراج منطقة، الكسارة، برشيد ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية لتكون آمنة تماما.

كان وزير الإسكان سلم عقود 80 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى على طريق حوش عيسى - دمنهور بالبحيرة، ضمن مشروع إنشاء 504 وحدات سكنية تنفذها القوات المسلحة بتكلفة 84 مليون جنيه
>كما تفقد الوزير شركة مياه الشرب بالبحيرة لمتابعة المشروعات الجديدة بها.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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