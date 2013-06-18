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نائب سلفي: لن ينعم أي رئيس قادم برئاسته حال الإطاحة بمرسي

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نائب سلفي: لن ينعم أي رئيس قادم برئاسته حال الإطاحة بمرسي نائب سلفي: لن ينعم أي رئيس قادم برئاسته حال الإطاحة بمرسي
ممثل الرئاسة: راتب الرئيس "ألف جنيه" شهريا

كتب : ولاء نعمة الله منذ 2 دقيقة

قال النائب علي عبد التواب، عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي، إنه في حالة تمكن مظاهرات 30 يونيو المقبلة من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، فإنه لن ينعم أي رئيس منتخب جديد برئاسته طيلة حياته.

وقال عبد التواب، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالمجلس اليوم، لمناقشة موازنة مؤسسة الرئاسة، "نظرا لحبنا للديمقراطية ليس أمامنا سوى الانتظار 3 سنوات حتى ينهي الرئيس مرسي مدة رئاسته".

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه محمد أشرف، ممثل مؤسسة الرئاسة، أن إجمالي الراتب الشهري للرئيس ألف جنيه "أساسى"، بواقع 12 ألف جنيه، وهو ما أبدى العديد من النواب الاعتراض عليه.

وأشار النائب عاطف عواد إلى أن هذا الأمر غير معقول إن كان صحيحا.

وقد شهد الاجتماع مشادة كلامية مفتعلة من النائب الإخواني طاهر عبد المحسن ضد النائب محمد محي الدين عن حزب غد الثورة، على خلفية قول الخير إنه لا يصح أن يكون الراتب الأساسي لرئيس الجمهورية شهريا 1000 جنيه، وقال إن الرئيس مرسي سيكون فيما بعد سيصبح رئيس سابق فلا يصح أن يحصل على هذا المرتب، فانفعل طاهر عبد المحسن وقال "لا يصح أن تقول إن مرسي سيكون رئيس سابق، وليعلم الجميع أن مرسي سيستكمل مدته حتى عام 2016".

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