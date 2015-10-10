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بالصور.. مرشح مستقبل وطن بشبين القناطر: مشكلات الصرف على رأس أولوياتى

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بالصور.. مرشح مستقبل وطن بشبين القناطر: مشكلات الصرف على رأس أولوياتى بالصور.. مرشح مستقبل وطن بشبين القناطر: مشكلات الصرف على رأس أولوياتى
قام محمد أحمد الكومي مرشح حزب مستقبل وطن بشبين القناطر بجولة انتخابية بقرية المريج و الشوبك وذلك فى إطار الدعاية الانتخابية التى يقوم بها فى الدائرة.

وقال محمد الكومى خلال جولته، إنه سيقوم بمطالبة المسئولين بتشغيل محطة الصرف الصحى بقرية الشوبك المتوقفة دون أسباب واضحة من قبل المحافظة والوقوف على أهم مشكلات قرية المريج والتى تتمثل فى كثافة عدد الطلاب داخل المدارس والتلوث البيئى حول المصارف.

وأشار الحزب، إلى امتلاكه برنامجا شاملا فى كافة القطاعات، يهدف إلى إحداث نقلة حقيقية للمواطن من خلال الاهتمام بالتعليم ورفع قدراته ورفع كفاءة المستشفيات بما تتماشى مع المعايير العالمية والعمل على حل مشكلات المزارعين، مؤكدا أنه يمتلك برنامجا قويا يستهدف تولى الشباب أماكن تنفيذية وتأهيلهم لإلحاقهم بوظائف تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم العلمية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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