ضبط كميات كبيرة من مواد غذائية مجهولة المصدر بينهم عصير أطفال بالشرقية

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين بالشرقية، باشراف حمدى الشربينى مدير المديرية، من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والمشروبات المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبعضها يستخدم أصحابها علامات تجارية معروفة، ذلك فى بلبيس وفاقوس وههيا وأبوكبير وديرب نجم، بحوالى 5 آلاف كيس وزجاجة عصير بينهم 600 زجاجة لأطفال و3 أطنان صلصة وطحينة، ففى بلبيس تم ضبط مصنع لتنصيع الصلصة بدون تراخيص ويستخدم علامة تجارية معروفة لوضعها على منتجاتة لخداع المستهلكين، و ضبط بداخلة طن ونصف من الصلصة واستيكرات للعلامة التجارية المعروفة .

وفى ههيا ضبط مصنع لإنتاج الطحينة بدون تراخيص، وعثر بداخله على 5 براميل كبيرة معبأة بخام الطحينة، وأخرى عبوة معدة للبيع بحوالى طن ونصف، وهم غير مدون عليهم تاريخ الإنتاج أو الانتهاء و مجهولى المصدر .

أما أبو كبير فتم التحفظ على 4 آلاف 108 أكياس بسكويت وشبيسى وعصائر، عثر عليهم داخل مخزن بدون تراخيص . وكذلك مخزن مشروبات بدون تراخيص، فى فاقوس تم التحفظ فيه على 2000 زجاجة سيناكولا، ومخزن آخر فى ديرب نجم وتحفظ بداخله على 600 زجاجة عصير مانجو أطفال "بزازة" مجهولة المصدر.