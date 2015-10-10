وكيل تعليم أسيوط يتفقد مدرسة المتفوقين استعدادا لبدء الدراسة بها غدا

تفقد اليوم عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وذلك للاطمئنان على الانتهاء من الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة بها صباح غد الأحد جاء ذلك فى بيان لمديرية التربية والتعليم باسيوط.

وتفقد وكيل الوزارة مبنى الإقامة الخاص بالطلاب والمعلمين، وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الفرش والتجهيز بالمدرسة والمبنى الإقامة حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلاب صباح غد الأحد، وأمر بأن تكون أعمال التجهيز بالمدرسة على مدار اليوم.

ومن جانبه أوضح أبو شامة أن عدد الطلاب المقيدون بالمدرسة 124 طالبا وطالبة 77 طالبا و47 طالبة من المتفوقين وتضم 18 فصلا و9 معامل وصالة للاحتفالات ومكتبة وقاعة متعددة الأغراض.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المهندس ياسر الدسوقى أمر بتخصيص أتوبيس عام لنقل طلاب المدرسة من مبنى الإقامة إلى المدرسة، مشددا على توفير كل وسائل الراحة لأبنائنا الطلاب.



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