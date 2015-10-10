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زورق إسرائيلى يخترق المياه الإقليمية اللبنانية

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زورق إسرائيلى يخترق المياه الإقليمية اللبنانية زورق إسرائيلى يخترق المياه الإقليمية اللبنانية
أعلن الجيش اللبنانى أن زورقا حربيا إسرائيليا انتهك المياه الإقليمية اللبنانية أمس الجمعة. وذكر بيان صدر عن قيادة الجيش اللبنانية اليوم السبت، أن الزورق اخترق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل منطقة رأس الناقورة بجنوب البلاد على مرحلتين، مرة لمدة دقيقتين والثانية لمدة أربع دقائق لمسافة حوالى 185 مترا فى المرتين.

وأشار البيان إلى أنه جارى متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل".
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