المرصد السورى: انفجار عنيف لمصنع متفجرات ومستودع ذخيرة لداعش بريف حلب

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بأن انفجارات عنيفة هزت مدينة الباب ومحيطها وريف حلب الشمالى الشرقى، وسمع دويها على بعد كيلومترات من المدينة التى يسيطر عليها "تنظيم داعش" بريف حلب الشمالى الشرقى.

وذكر المرصد- فى بيان على موقعه الإلكترونى اليوم السبت- بأن الانفجار ناجم عن استهداف مصنع متفجرات ومستودع ذخيرة لتنظيم "داعش" عند أطراف مدينة الباب، ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الاستهداف.

من جهة أخرى، واصلت الطائرات الروسية قصفها لمناطق فى جبل الاكراد بريف اللاذقية الشمالى، فى حين تستمر الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المعارضة المقاتلة من جهة أخرى، فى محيط قرية كفردلبة بريف اللاذقية الشمالى.

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