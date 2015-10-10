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الرئيس السودانى: إطلاق سراح كل موقوف سياسى لم تثبت عليه تهم جنائية

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الرئيس السودانى: إطلاق سراح كل موقوف سياسى لم تثبت عليه تهم جنائية الرئيس السودانى: إطلاق سراح كل موقوف سياسى لم تثبت عليه تهم جنائية
قال الرئيس السودانى عمر البشير، إن الحوار الوطنى ضرورة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لافتا إلى أن الجميع شركاء فى صنع مستقبل أفضل للسودان موجها السلطات المختصة فى السودان من ممارسة مسارها السياسى السلمى.

وأكد الرئيس السودانى عمر البشير، خلال انطلاق أعمال جلسات الحوار الوطنى فى السودان بمشاركة 90 حزبا وحركة سياسية، على إطلاق سراح كل موقوف سياسى لم تثبت عليه تهم جنائية قائلا "حريصون على توفير كل السبل لإنجاح الحوار الوطنى فى السودان".

وتابع الرئيس السودانى عمر البشير أن الصحافة والإعلام لابد أن تعمل على تعزيز حرية التعبير لإنجاح الحوار الوطنى دون قيود والتأكيد على أعراف المهنة وأهدافها.

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