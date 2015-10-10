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فيرجسون: بيعي لهذا اللاعب كان مؤلما للغاية.. ربما قصته هي أكثر ما يحزنني

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فيرجسون: بيعي لهذا اللاعب كان مؤلما للغاية.. ربما قصته هي أكثر ما يحزنني فيرجسون: بيعي لهذا اللاعب كان مؤلما للغاية.. ربما قصته هي أكثر ما يحزنني

كشف السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق عن اللاعب الذي تألم بشدة عندما تخلى عنه لفريق أخر في سيرته الذاتية بكتابه (القيادة).

وتحدث المدرب الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم عن رافل موريسون لاعب لاتسيو الإيطالي حاليا الذي تسببت مشاكله بعيدا عن الملاعب في رحيله عن يونايتد.

وكتب فيرجسون "للأسف هناك لاعبين بخلفيات مثل ريان جيجز وكريستيانو رونالدو الذين على الرغم من موهبتهم الفذة ليسوا أقوياء ذهنيا ونفسيا كي يتخطوا آلام طفولتهم ومشاكلهم النفسية".

"موريسون قد يكون أكثر قصة أحزنتني. لقد أظهر موهبة فذة مثل العديد من اللاعبين الصغار الذين تعاقدنا معهم لكنه استمر في المشكلات".

"كان مؤلما جدا بيعه لوست هام يونايتد عام 2012. كان بإمكانه أن يكون لاعبا رائعا. لكن مع مرور السنوات مشاكله خارج الملعب زادت ولم يكن لدينا حلا سوى التخلي عنه".

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