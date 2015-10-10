مدرب إنجلترا: أتطلع لرؤية ماذا سيفعل كلوب مع ليفربول.. مهمته ليست سهلة

قال روي هودسون مدرب منتخب إنجلترا إنه ينتظر بشغف ماذا سيقدم يورجن كلوب مدرب ليفربول مع فريقه الجديد.

وأشاد هودسون بالمدرب الألماني وقال إن مهمته لن تكون سهلة بالنظر إلى مستوى ليفربول في السنوات الأخيرة.

وتولى كلوب قيادة الريدز خلفا للمدرب المقال برندان رودجرز بعد سوء النتائج في المباريات الأخيرة.

وصرح المدرب المتأهل ليورو 2016 لبرنامج (talkSPORT) التلفزيوني الإنجليزي:"أتشوق لرؤية ما يستطيع كلوب فعله هنا. هو مدرب ذو شخصية قوية ولديه طاقة كبيرة".

وأضاف "أتمنى له التوفيق وأن يقدم عملا رائعا. مهمته لن تكون سهلة لأن ليفربول لم يصل إلى شيء يتوقعه جمهوره منذ سنوات".