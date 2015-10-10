بالصور.. تـأجيل محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر" لجلسة 25 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لجلسة 25 أكتوبر الجارى، للقرار السابق وهو سماع شهادة ضابط الأمن الوطنى، واستعجال تقرير اللجنة الرئاسية، مع استمرار حبس المتهمين.

وأكد ممثل النيابة فى بدء الجلسة بوصول إخطار من جهاز الأمن الوطنى يفيد بأن الشاهد الضابط "طارق محمد صبرى" والمطلوب بالشهادة موجود بمأمورية سرية تستغرق شهرًا، ولم يتمكن من الحضور، ويطلب تحديد جلسة أخرى خلال الشهر المقبل.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

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-رفع جلسة محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر" لإصدار القرار

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