رئيس الوزراء الفرنسى يصل قصر الاتحادية للقاء السيسى

وصل منذ قليل، رئيس الوزراء الفرنسى "مانويل فالس"، إلى مقر قصر الاتحادية، لعقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك قبل توقيع عدد من الاتفاقيات.

ويرافق رئيس الوزراء الفرنسى، وفد وزارى يضم وزير الدفاع جون ايف لودريان وعدد من ممثلى كبريات الشركات الفرنسية.

وكان مطار القاهرة الدولى، استقبل اليوم السبت، رئيس الوزراء الفرنسى "مانويل فالس" فى زيارة لمصر يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشريف إسماعيل رئيس الوزراء، للتوقيع على عدة اتفاقيات تتناول التعاون الاقتصادى بين الشركات والمساعدات الفرنسية للتنمية وأيضاً اتفاقيات فى الدفاع.