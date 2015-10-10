أخبار عاجلة

مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
مساء dmc - الضربة الامريكية علي سوريا تبلغ 94 مليون دولار وسعر صاروخ توماهوك مليون و590 الف دولار -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الوزراء الفرنسى يصل قصر الاتحادية للقاء السيسى

Google+ Print
رئيس الوزراء الفرنسى يصل قصر الاتحادية للقاء السيسى رئيس الوزراء الفرنسى يصل قصر الاتحادية للقاء السيسى
وصل منذ قليل، رئيس الوزراء الفرنسى "مانويل فالس"، إلى مقر قصر الاتحادية، لعقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك قبل توقيع عدد من الاتفاقيات.

ويرافق رئيس الوزراء الفرنسى، وفد وزارى يضم وزير الدفاع جون ايف لودريان وعدد من ممثلى كبريات الشركات الفرنسية.

وكان مطار القاهرة الدولى، استقبل اليوم السبت، رئيس الوزراء الفرنسى "مانويل فالس" فى زيارة لمصر يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشريف إسماعيل رئيس الوزراء، للتوقيع على عدة اتفاقيات تتناول التعاون الاقتصادى بين الشركات والمساعدات الفرنسية للتنمية وأيضاً اتفاقيات فى الدفاع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365