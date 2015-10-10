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رئيس الوزراء لنظيره الفرنسى: العلاقات بين البلدين شهدت تطورا كبيرا

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رئيس الوزراء لنظيره الفرنسى: العلاقات بين البلدين شهدت تطورا كبيرا رئيس الوزراء لنظيره الفرنسى: العلاقات بين البلدين شهدت تطورا كبيرا
وصل إلى القاهرة ظهر اليوم السبت ،مانويل فالس، رئيس الوزراء الفرنسى، وكان فى استقباله المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الذى رحب بنظيره الفرنسى والوفد المرافق له، مؤكداً أن الزيارة تأتى فى وقت مهم لتأسيس مرحلة قوية من مراحل التعاون المصرى الفرنسى كما أكد على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات شهدت خلال الفترة الأخيرة زخماً كبيراً، وأوضح أنه سيجتمع اليوم مع مجلس الأعمال المصرى الفرنسى المشترك، ويلتقى غداً مع وفد الشركات الفرنسية بحضور الوزراء المعنيين لبحث تنمية العلاقات الاستثمارية بين البلدين.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الفرنسى أن العلاقات بين البلدين وصلت لمستوى متميز، وأن الجانبين المصرى والفرنسى سينجحان فى كل ما يسعيان اليه.
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