السيسى يستقبل رئيس وزراء فرنسا.. ووزير الدفاع يصل قصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى قصر الاتحادية، رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس على رأس وفد يضم وزير الدفاع الفرنسي.

كما وصل إلى قصر الاتحادية، منذ قليل الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع والانتاج الحربى.

ويحضر اللقاء المستشار الاعلامى للسفارة الفرنسية، وإعلاميون من التلفيزيون الفرنسى والقناة الاولى، حيث أنه من المحتل أن يكون هناك حوار مسجل للرئيس بالقناة الأولى الفرنسية.

ومن المقرر أن تبدأ بعد قليل، مراسم توقيع عدة اتفاقيات بين حكومتى مصر وفرنسا بحضور الرئيس.

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