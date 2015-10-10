عطل فني يتسبب في غضب ركاب الطائرة السعودية بمطار القاهرة

تسبب عطل فني في منع طائرة سعودية عن الاقلاع من مطار القاهرة الدولي، مما أدي إلى حالة من الإستياء والغضب أصابت المسافرين بعد تعطل رحلتهم.

أفادت مصادر ملاحية أنه فور صعود المسافرين طائرة الخطوط السعودية رقم 312 المتجهه إلى الرياض بعد إنهاء إجراءات السفر، فوجئ قائد الطائرة بوجود عطل فني يمنع الطائرة عن استكمال رحلة الإقلاع، وأبلغت الجهات المسئولة بالأمر وإبلاغ المسافرين بالنزول عن الطائرة الذين بلغ عددهم 330 مسافرًا،فيما تدخل رجال الأمن لتهدئة الموقف وقامت الشركة بتسكينهم في أحد الفنادق القريبة من المطار لحين تدبير طائرة أخرى.