أخبار عاجلة

مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
مساء dmc - الضربة الامريكية علي سوريا تبلغ 94 مليون دولار وسعر صاروخ توماهوك مليون و590 الف دولار -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

عطل فني يتسبب في غضب ركاب الطائرة السعودية بمطار القاهرة

Google+ Print
عطل فني يتسبب في غضب ركاب الطائرة السعودية بمطار القاهرة عطل فني يتسبب في غضب ركاب الطائرة السعودية بمطار القاهرة

مطار القاهرة

تسبب عطل فني في منع طائرة سعودية عن الاقلاع من مطار القاهرة الدولي، مما أدي إلى حالة من الإستياء والغضب أصابت المسافرين بعد تعطل رحلتهم.

أفادت مصادر ملاحية أنه فور صعود المسافرين طائرة الخطوط رقم 312 المتجهه إلى الرياض بعد إنهاء إجراءات السفر، فوجئ قائد الطائرة بوجود عطل فني يمنع الطائرة عن استكمال رحلة الإقلاع، وأبلغت الجهات المسئولة بالأمر وإبلاغ المسافرين بالنزول عن الطائرة الذين بلغ عددهم 330 مسافرًا،فيما تدخل رجال الأمن لتهدئة الموقف وقامت الشركة بتسكينهم في أحد الفنادق القريبة من المطار لحين تدبير طائرة أخرى.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020