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بالصور.. وزير الإسكان يسلم شققا لأهالى بالبحيرة ضمن مشروع المليون وحدة

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بالصور.. وزير الإسكان يسلم شققا لأهالى بالبحيرة ضمن مشروع المليون وحدة بالصور.. وزير الإسكان يسلم شققا لأهالى بالبحيرة ضمن مشروع المليون وحدة
سلم الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والتعمير منذ قليل أهالى محافظة البحيرة، عددا من الوحدات السكنية ضمن مشروع المليون وحدة سكنية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، أنه سيتم إنشاء مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات المقبلة ليكون أكبر مشروع إسكان فى العالم، مضيفا أن مشروعات الإسكان الاجتماعى فى المحافظات تعكس تضافر جهود الأجهزة الحكومية، بالتعاون مع القوات المسلحة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية التى طالبت بها ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

جاء ذلك خلال تسليم عدد من الوحدات السكنية بطريق حوش عيسى دمنهور بالبحيرة، ضمن مشروع إنشاء 504 وحدات سكنية بتنفيذ القوات المسلحة بتكلفة 84 مليون جنيه.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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