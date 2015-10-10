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حملة موسعة للقضاء على الكلاب الضالة بعد انتشارها بشوارع العريش

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حملة موسعة للقضاء على الكلاب الضالة بعد انتشارها بشوارع العريش حملة موسعة للقضاء على الكلاب الضالة بعد انتشارها بشوارع العريش
بدأت مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء، حملة موسعة للقضاء على الكلاب الضالة بالعريش، حيث قال الدكتور "محمود الشريف" مدير عام مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء، إن الحملة بدأت على إثر تلقى المديرية شكاوى من الأهالى تفيد انتشار الكلاب الضالة بالشوارع بصورة غير مسبوقة، نتيجة هروبها من مناطق مجاورة تشهد عمليات أمنية إلى مناطق آمنة بشوارع العريش.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء، إلى أن الحملة متواصلة لمدة أسبوعين وخلالها يتم استخدام السموم ووضعها كطعم للكلاب بمناطق تجمعها، لافتا إلى تعذر استخدام أسلحة الخرطوش فى ظل الظروف التى تشهدها مدينة العريش.

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