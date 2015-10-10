رفع 1290 طن مخلفات نظافة.. وتحرير 10 محاضر بيئة للمخالفين بأسيوط

قال صلاح محمد عامر رئيس مركز ومدينة أبوتيج إنه تم رفع 1290طن مخلفات نظافة بإجمالى 690 قلاب مقسمة على قرى المركز، وتحرير 10 محاضر نظافة للمخالفين، بالإضافة إلى تحرير 6 مخالفات بيئة و32 إخطار بيئة بقرية الزرابى.

وأضاف رئيس مدينة أبو تيج، أن حملات النظافة تتم يوميا لرفع المخلفات من المدينة وتوابعها من القرى، حيث تم رفع 995 طنا من مخلفات المدينة و220 طنا من مخلفات قرية النخيلة و75 طنا من مخلفات قرية الزرابى، بالإضافة إلى رفع حوالى 100 طن من مخلفات الترع خلال الأشهر الماضية، موضحا أنه يتم رفع حوالى 2 طن يوميا، وتم تحرير 10 محاضر نظافة للأهالى بقرية الزرابى لمخالفتهم وإلقاء القمامة بالشوارع وأمام المنازل.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه يتم تحرير المخالفات الخاصة بشئون البيئة والمرور بشكل دورى بشوارع المدينة، حيث تم تحرير 6 مخالفات بالمدينة والقرى التابعة لها و20 إنذارا لتلافى المخلفات، بالإضافة إلى تحرير 32 إخطار بيئة بقرية الزرابى، مؤكدا على الدعم المقدم من الجهات التنفيذية بالمحافظة طبقا لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط وتشديده على الارتقاء بالمراكز والقرى وإظهار الجانب الحضارى لها، والقضاء على مشكلة القمامة وإعادة تدويرها للاستفادة منها مرة أخرى.