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بدء جلسة استئناف الفنانة زينة على براءة رئيس تحرير روز اليوسف من تهمة سبها

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بدء جلسة استئناف الفنانة زينة على براءة رئيس تحرير روز اليوسف من تهمة سبها بدء جلسة استئناف الفنانة زينة على براءة رئيس تحرير روز اليوسف من تهمة سبها
بدأت منذ قليل، اليوم السبت، محكمة جنح مستأنف قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد سمير، نظر الاستئناف المقدم من الفنانة زينة، على حكم براءة رئيس تحرير روز اليوسف والصحفية سحر فتحى، المتهمين بسبها وقذفها.

كانت محكمة جنح قصر النيل قد قضت ببراءة رئيس التحرير والصحفية من تهمة سب وقذف الفنانة، فاستأنفت النيابة على الحكم فى الشق الجنائى، واستأنف طارق جميل سعيد، محامى زينة، فى الشق المدنى.
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