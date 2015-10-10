"مكافحة المخدرات" تضبط 3 تجار قبل ترويجهم 17 كيلو بانجو فى القاهرة

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملات أمنية موسعة، استهدفت عدة بؤر إجرامية، لملاحقة متجرى ومحرزى المواد المخدرة، وتوجيه ضربات قوية لهم بضبط المخدرات قبل ترويجها على عملائهم، وإحباط عملياتهم الإجرامية.

وجاء من بين أبرز المتهمين "عاطف ع ع" 49 سنة، عاطل، ومقيم حلوان، والمسجل خطر سرقات عامة تحت رقم 9608 فئة "ج" حلوان، والسابق اتهامه فى 12 قضية آخرهم 7235 لسنة 2014م حلوان "مخدرات"، و"سعيد م م" 38 سنة، عاطل، ومقيم حلوان ، واللذين أمكن ضبطهما بمنطقة سكنهما حال استقلالهما السيارة رقم ر ا ع 781 ماركة شاهين وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10.700 كيلو ، ومبلغ 880 جنيها، وبمناقشتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار .

كما تمكنوا من ضبط "إبراهيم م ف" وشهرته إبراهيم الدرس 35 سنة، عاطل ومقيم مدينه نصر، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم 18837 لسنة 2010م عين شمس "سرقة"، حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 6.300 كيلو، ومبلغ 160 جنيها، وبمناقشته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.