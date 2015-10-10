شاهد بـ"رشوة موانئ بورسعيد": "معرفش بالواقعة إلا من الجرائد ومشفتش حاجة"

رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة، و5 من رؤساء شركتى مقاولات وبترول "مخلى سبيلهم"، فى القضية المعروفة إعلاميا "برشوة موانئ بورسعيد" واتهامهم بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها، لإصدار القرار.

واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات الثامن مدير عام بهيئة موانئ بور سعيد، حيث قام الشاهد بحلف اليمين القانونية ووجهت له المحكمة عدة أسئلة وهى:

س: ما هى اختصاصات المتهم الأول بهيئة موانئ بورسعيد؟

س: هل لديك معلومات عن التهمة الموجهة للمتهمين الأول والثانى والثالث؟

س: هل يختص أى من المتهمين الإشراف على تعاقدات بشأن إدخال موانئ ببورسعيد؟

س: هل اللجان مشكلة بشكل دائم؟

س: هل الوقائع المنسوبة للمتهمين من اختصاصاتك ودراسة المقترحات؟

س: هل أشرفت على لجان البت الفنى والجارى بشأن مشروعى الساحة والسور من عدمه؟

>ج: اختصاصه جميع الأعمال المالية والتجارية بهيئة موانئ بورسعيد.>ج: أنا لم أعرف بتلك الواقعة إلا من الجرائد، والمتهم الأول نبيل.ش، رئيس الهيئة العامة لموانئ بور سعيد، بالنسبة للمتهم الثانى محمد. أ، يعمل مدير عام لنادى البحارة الأول، والثالث محمد. أ، مدير عام الهيئة الهندسية المدنية.>ج: لا القرارت تصدر من لجان مشكلة، وليس من شأن المتهمين الإشراف على أى قرارات وفقا للقانون.>ج: كل عملية بالشركة ليها قرارتها الخاصة.>ج: نعم، كل ما يقدم من تعاقدات ومقترحات من شأنى بصفتى مدير عام لشؤن المالية والتجارية.>ج: كنت وقت عرض مشروع الساحة عضو فى لجان البت المالى، ولم أكن مدير عام، وفى مشروع السور لم أتذكر تحديدا مجال عملى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية كل من المستشارين، وجدى عبد المنعم، أيمن محمد، وأمانة سر احمد رجب ومحمود مصطفى.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيلهم بكفالات مالية، وشملت قائمة المتهمين كلا من "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و"محمد. أ"، المستشار الهندسى للهيئة، و"محمد.ا.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة "محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية".

وتبين من التحقيقات أن الرشاوى التى حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت فى سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج فى رحلات ترفيهية، إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.