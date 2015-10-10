أخبار عاجلة

وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
القاهرة أبوظبي: أبرز 7 أخبار في 7 أيام - الجمعة 07 أبريل 2017 -
مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة الرمل تباشر تحقيقاتها فى مقتل 2 وإصابة 3 فى مشاجرة بالإسكندرية

Google+ Print
نيابة الرمل تباشر تحقيقاتها فى مقتل 2 وإصابة 3 فى مشاجرة بالإسكندرية نيابة الرمل تباشر تحقيقاتها فى مقتل 2 وإصابة 3 فى مشاجرة بالإسكندرية
تباشر نيابة الرمل برئاسة المستشار مدحت المنياوى تحقيقات موسعة حول مقتل شخصين، وإصابة 3 آخرين فى اشتباكات وقعت مساء أمس بشارع الجلاء بمنطقة فيكتوريا وسط الإسكندرية .

وكشفت التحقيقات حدوث مشاجرة أثناء الاحتفال بحفل عرس وأثناء خروج زفة العروسين بالاشتباك مع أحد الباعة الجائلين بالمنطقة، وعند محاولتهم الاشتباك قام شرطيان من أقارب العروسين بإخراج مسدساتهم وأطلقوا الأعيرة النارية فى الهواء، مما تسبب فى مصرع 2 وإصابة 3 آخرين.

وقام اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بالتوصية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365