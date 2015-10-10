نيابة الرمل تباشر تحقيقاتها فى مقتل 2 وإصابة 3 فى مشاجرة بالإسكندرية

تباشر نيابة الرمل برئاسة المستشار مدحت المنياوى تحقيقات موسعة حول مقتل شخصين، وإصابة 3 آخرين فى اشتباكات وقعت مساء أمس بشارع الجلاء بمنطقة فيكتوريا وسط الإسكندرية .

وكشفت التحقيقات حدوث مشاجرة أثناء الاحتفال بحفل عرس وأثناء خروج زفة العروسين بالاشتباك مع أحد الباعة الجائلين بالمنطقة، وعند محاولتهم الاشتباك قام شرطيان من أقارب العروسين بإخراج مسدساتهم وأطلقوا الأعيرة النارية فى الهواء، مما تسبب فى مصرع 2 وإصابة 3 آخرين.

وقام اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بالتوصية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها .