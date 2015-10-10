ضبط 3 من قيادات الإخوان الوسطى لتحريضهم على العنف وتمويل المظاهرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 3 من قيادات جماعة الإخوان، لاتهامهم بالتظاهر والتحريض على العنف وتمويل المتظاهرين، والتنسيق فيما بينهم على وضع خطط التظاهر والأماكن التى يتم تحديدها لتنظيم فاعليتهم المخالفة للقانون، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

كانت مباحث قسم شرطة العياط برئاسة المقدم تامر صالح رئيس المباحث وبإشراف العميد رشدى همام مفتش المباحث، قد تمكنوا من إلقاء القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات عن ضلوعهم فى أعمال شغب وعنف وتحريض المواطنين على التظاهر على مواقع التواصل الاجتماعى لتكدير الأمن والسلم العام.

على جانب آخر، أمرت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خالد أبو العلا مدير النيابة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بعدما وجهت لهم اتهامات بالتظاهر والتحريض على العنف، وتمويل مظاهرات جماعة الإخوان والتحريض ضد الجيش والشرطة، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة تجديد حبسهم فى الموعد المناسب.