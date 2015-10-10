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الأمن العام يضبط 97 قطعة سلاح و243 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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الأمن العام يضبط 97 قطعة سلاح و243 قضية مخدرات خلال 24 ساعة الأمن العام يضبط 97 قطعة سلاح و243 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
وجه قطاع مصلحة الأمن العام، حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى .

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط 97 قطعة سلاح نارى، و229 قطعة سلاح أبيض، وضبط 243 قضية مخدرات، و6 تشكيلات عصابية، و10متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و48 هاربا من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 16627 حكما قضائيا متنوعا وإعادة 12 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 419 دراجة بخارية مخالفة.

تأتى هذه الحملات فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
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