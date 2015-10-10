ساقطة بعد ضبطها: أرسل فتيات لرجال أعمال ومشاهير فى فنادق وشقق مفروشة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى وبإشراف اللواء زكريا أبو زينة نائب المدير العام، من ضبط سيدة تدير وكرا للدعارة وتتعامل مع عدد من المشاهير بشارع فيصل وشبكة أخرى تديرها سيدة وشقيقتها بـ6 أكتوبر.

جاءت الواقعة الأولى عقب تلقى اللواء أسامة عايش مدير النشاط الخارجى بالإدارة عن قيام سيدة تقوم بإدارة مسكن للدعارة بشارع الـ20 بمنطقة فيصل دائرة بولاق الدكرور، وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد صلاح من جمع التحريات والتى أكدت صحة المعلومات .

وعلى الفور تحركت قوة ضمت المقدم محمد الزغبى والمقدم أيمن بيومى والمقدم سيد عبد الغفار وتم ضبط المتهة الرئيسية وتدعى "زينب.ش" وشهرتها فيروز وأيضا شقيقتين "مروة ومها.أ" أثناء ممارستهن الرذيلة مع أحد راغبى المتعة مقابل 1200 جنيه.

وبمواجه المتهمة الرئيسة فيروز أمام المستشار على المحجوب رئيس نيابة بولاق الدكرور اعترفت بما هو منسوب إليها، وأضافت أنها تتعامل مع عدد من رجال الأعمال والمشاهير لإرسال فتيات لهم لقضاء "ليالى حمراء" بعدد من الفنادق الشهيرة والشقق المفروشة، وتم التحفظ على مضبوطات الجريمة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين والتجديد لهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما تمكنت القوة من ضبط سيدة وشقيقتها "سماح.ع" وبصحبتهما فتاة أخرى أثناء ممارستهما الجنس الحرام مع راغب متعة مقابل 1000 جنيه داخل أحد عقارات بيت العيلة بمدينة 6 أكتوبر، وبالعرض على المستشار محمد يسرى رئيس نيابة أكتوبر ثان أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

>