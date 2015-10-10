شرطة المسطحات المائية تضبط 22 وحدة نهرية مخالفة لشروط الإبحار

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية عدة حملات تفتيشية بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة والجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية) وأقسام المسطحات وإدارات مباحث السياحة والآداب والمخدرات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية والإدارة العامة لشرطة الكهرباء والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والجهات الإدارية المعنية.

ومرت الحملات الأمنية بقيادة اللواء حامد العقيلى مدير شرطة البيئة والمسطحات على 34 وحدة نهرية متنوعة "معديات، صنادل، لنشات نزهة، بواخر"، وتبين وجود مخالفات بـ22 وحدة نهرية.