وزير النقل يتفقد مستشفى المركز الطبي للسكة الحديد (صور)

قام الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، اليوم، بزيارة مستشفى المركز الطبي لسكك حديد مصر، تفقد خلالها أقسام المستشفى المختلفة واستمع الوزير إلى شكوى المرضى وأثنى على مستوى الخدمة بالمستشفى، ولكنه طالب العاملين بها من أطباء وممرضين بضرورة الاهتمام بالجودة والنظافة من أجل تقديم خدمة طبية متميزة للعاملين الذين افنوا حياتهم في خدمة مرفق السكة الحديد.

وشدد الجيوشي على أهمية توافر كل عناصر الأمن والسلامة وكذلك الصيانة من أجل الحفاظ على هذا المرفق الطبي الهام.

رافق الوزير خلال الزيارة المهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد والدكتور عبدالرحمن السقا مدير المركز الطبي للسكة الحديد.