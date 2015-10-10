بالصور.. محافظ أسوان يرتدى قميص معلم ابتدائى ويرسم "دبابة" على السبورة

تفقد اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، اليوم السبت، مجمع مدارس العروبة بمدينة أسوان، للاطمئنان على سير الدراسة ومدى استيعاب الطلاب خلال العام الدراسى الجديد.

وفى الجولة، دخل اللواء مصطفى يسرى، أحد الفصول المرحلة الابتدائية، وبعد التحية مع التلاميذ، أخذ المحافظ "قلم الماركر" من المعلمة، ورسم للتلاميذ "دبابة" وتناول جزءًا من الحديث عن انتصارات الجيش المصرى العظيم فى حرب أكتوبر، والتى شارك فيها، وعن قدرة المصريين فى تحدى الصعائب، وتحقيق المعجزات.

كما رسم محافظ أسوان للتلاميذ "نخلة" وتناول جزءًا من الحديث حول حب الخير والعطاء وبناء المجتمع السليم، لظهور جيل جديد يزرع وينمى وطنه ويساهم فى تقدم بلاده، ووقع المحافظ بخط يده على مجموعة من "كراسات الرسم" للتلاميذ.

وفى ختام جولته بالمدرسة، أصدر المحافظ توجيهاته بإزالة مخلفات القمامة من أمام مجمع مدارس العروبة، مع إنشاء حديقة صغيرة أمام المجمع، حفاظاً على المنظر العام للدراسة.



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