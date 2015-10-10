مباحث بنها تسيطر على مشاجرة بالأسلحة للخلاف على انتظار "توك توك"

شهدت مدينة بنها مشاجرة عنيفة بالأسلحة والشوم، بسبب الخلاف على انتظار "توك توك" أمام مطعم، وإصابة صاحب المطعم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا بالواقعة من المقدم أسامة ندا رئيس مباحث بنها، بنشوب مشاجرة وإصابة "سيد.أ" صاحب مطعم بقرية "بطا" التابعة لمركز بنها، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين سائق "توك توك" لقيامه بوضع مركبته أمام المحل الخاص به، وحدثت بينهما مشادة كلامية وتطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته، ما أدى إلى إصابته وتم نقله لمستشفى بنها الجامعى.

وتمكن الأهالى من ضبط السلاح المستخدم، وفر المتهم هاربًا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23144 جنح مركز بنها لسنة 2015، وجار العرض على النيابة للتحقيق.