وزير الصحة يتفقد مستشفى التأمين الصحى بالسويس

وصل الدكتور أحمد عماد وزير الصحة منذ قليل إلى مقر مستشفى التأمين الصحى بحوض الدرس ببور توفيق، يرافقه اللواء العربى السروى محافظ السويس والدكتور لطفى عبد السميع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

واستهل الوزير جولته بالمستشفى بتفقد قسم الطوارئ والعيادات الخارجية وأدارة الطوارئ ومشاهدة سير العمل بهذه الإدارات.

وعقد وزير الصحة بقاعة اجتماعات الديوان العام بالسويس لقاء مغلقا مع الدكتور لطفى عبد السميع وكيل وزارة الصحة بالسويس ومديرى المستشفيات والوحدات الصحية.

وشدد الوزير على ضرورة تطوير المنظومة الصحية وتلافى أى قصور وتطوير المستشفيات والوحدات بما يرتقى لخدمة المواطنين.