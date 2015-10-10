وزير التعليم يتفقد مدارس بنى مزار بالمنيا فى زيارة مفاجئة

قام الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم بعمل زيارة مفاجئة لمحافظة المنيا، استمرت 4 ساعات تفقد خلالها عددا من مدارس مركز بنى مزار، حيث فوجئ المسئولون بمحافظة المنيا بقيام وزير التربية والتعليم اليوم بعمل زيارة مفاجئة للمحافظة، للوقوف على سير العملية التعليمية بدأها من مركز بنى مزار.

فاجأ الوزير، العاملين بمدرسة أم المؤمنين بوجوده داخل المدرسة قبل بداية طابور الصباح، والتقى فيها بالمعلمين والعاملين فى المدرسة، واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، ثم تفقد الوزير عددا من مدارس المركز ومنها المدرسة الثانوية الصناعية ومدرسة الحديثة الثانوية والمدرسة الثانوية بنين، وأصدر قرارا بمكافأة شهر لمدير المدرسة بسبب النظافة والتزام المعلمين والطلاب داخل المدرسة، ثم تفقد الوزير مبنى الإدارة التعليمية بمركز بنى مزار واستمع إلى العاملين بالإدارة ومطالبهم.