أخبار عاجلة

مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
مساء dmc - الضربة الامريكية علي سوريا تبلغ 94 مليون دولار وسعر صاروخ توماهوك مليون و590 الف دولار -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وزير الزراعة ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان "قرية الأمل" بالقنطرة شرق

Google+ Print
بالصور.. وزير الزراعة ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان "قرية الأمل" بالقنطرة شرق بالصور.. وزير الزراعة ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان "قرية الأمل" بالقنطرة شرق
تفقد الدكتور عصام فريد وزير الزراعة يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، مشروع "قرية الأمل" الجديدة لشباب الخريجين وصغار المزارعين بالقنطرة شرق، ومتابعة الموقف التنفيذى لاستكمال أعمال التشطيبات النهائية واللمسات الأخيرة للمرافق والخدمات ودفع عجلة العمل بالمشروع.

يأتى ذلك فى إطار الاستعداد لتسليم قطع الأراضى، والمنازل بالقرية لمستحقيها من المنتفعين بالمشروع، بجانب تفقد الصوب الزراعية المقامة على القرية.

وأكد وزير الزراعة أن إمكانيات الدولة جميعها مسخرة من أجل التنمية ومن أجل المواطن المصرى.

الجدير بالذكر أن مشروع قرية الأمل تبلغ مساحته 4 آلاف فدان، منها 500 فدان تستغل ‏كصوب زراعية بإجمالى 514 صوبة للإنتاج الزراعى المكثف والإنتاجية العالية لوحدة المياه، و68 بيت صوبة بمساحة 2500 متر لكل واحدة، بالإضافة إلى وجود لجنة تنسيقية لتذليل جميع العقبات التى تواجه استكمال الأعمال فى القرية لضمان أن يكون نموذجا يحتذى به فى المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى، وزيادة معدلات التوطين خارج الدلتا ووادى النيل.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365