بالصور.. وزير الزراعة ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان "قرية الأمل" بالقنطرة شرق

تفقد الدكتور عصام فريد وزير الزراعة يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، مشروع "قرية الأمل" الجديدة لشباب الخريجين وصغار المزارعين بالقنطرة شرق، ومتابعة الموقف التنفيذى لاستكمال أعمال التشطيبات النهائية واللمسات الأخيرة للمرافق والخدمات ودفع عجلة العمل بالمشروع.

يأتى ذلك فى إطار الاستعداد لتسليم قطع الأراضى، والمنازل بالقرية لمستحقيها من المنتفعين بالمشروع، بجانب تفقد الصوب الزراعية المقامة على القرية.

وأكد وزير الزراعة أن إمكانيات الدولة جميعها مسخرة من أجل التنمية ومن أجل المواطن المصرى.

الجدير بالذكر أن مشروع قرية الأمل تبلغ مساحته 4 آلاف فدان، منها 500 فدان تستغل ‏كصوب زراعية بإجمالى 514 صوبة للإنتاج الزراعى المكثف والإنتاجية العالية لوحدة المياه، و68 بيت صوبة بمساحة 2500 متر لكل واحدة، بالإضافة إلى وجود لجنة تنسيقية لتذليل جميع العقبات التى تواجه استكمال الأعمال فى القرية لضمان أن يكون نموذجا يحتذى به فى المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى، وزيادة معدلات التوطين خارج الدلتا ووادى النيل.



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