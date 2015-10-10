بالصور.. افتتاح مقر إذاعة الوادى الجديد فى الفرافرة بحضور المحافظ

قام اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، بافتتاح مقر فرعى لإذاعة الوادى الجديد المحلية بمركز الفرافرة، بحضور الإعلامية نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية، وأمل مسعود نائب رئيس الإذاعة ومحمد زغلول رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية ومدير عام إذاعة الوادى الجديد.

وتم نقل رسائل على الهواء مباشرة من المقر الجديد إلى الإذاعة المصرية، وأجرت رئيس الإذاعة المصرية حورا إذاعيا مع اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد دار حول كيفية الاستفادة من الإذاعة المحلية ومقراتها ومساهمتها فى تنمية الوادى الجديد.

وأكد المحافظ أن الإذاعة لها دور كبير فى نقل مشاكل المواطنين وإيجاد حلول فورية لها ووعد المحافظ بأنه سوف يتم خلال الفترة القادمة إنشاء مقرين فرعيين للإذاعة المحلية بمركزى باريس وبلاط ليصبح عدد المقرات الفرعية بالمحافظة أربعة بجانب الإذاعة الأم بالخارجة.



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