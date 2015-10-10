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بالصور.. محافظ البحيرة يحيل مسئولى طوارئ مستشفى الدلنجات للتحقيق

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قرر الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، إحالة النائب الإدارى وطبيبين من أطباء الطوارئ بمستشفى الدلنجات المركزى للتحقيق، لعدم تواجدهم بالمستشفى رغم ثبوتهم بكشف النوباتجية، كما قرر مجازاة مسئول النظافة بالمستشفى وتحويله للتحقيق لتدنى وسوء مستوى النظافة بالمستشفى وكذا لفت نظر عدد 3 أطباء لعدم ارتدائهم الزى الرسمى.

وأوضح بيان صادر عن المحافظة منذ قليل، أن هذه القرارات جاءت خلال الجولة التفقدية المفاجأة التى قام بها مساء أمس بمدينة الدلنجات، والتى تفقد خلالها أقسام الطوارئ والرعاية والنساء ووحدة الغسيل الكلوى وبنك الدم بالمستشفى المركزى، حيث وجه بالتعاقد مع شركتين للأمن والنظافة خلال 15 يوما، لتنظيم دخول وخروج المرضى وذويهم ورفع مستوى النظافة بالمستشفى، بالإضافة لعمل الصيانة اللازمة لإحدى ماكينات الغسيل الكلوى، كما وجه مدير مديرية الصحة بعقد اجتماع عاجل للوقوف على أسباب القصور بالمستشفى، والعمل على تلافيها خلال 24 ساعة مع توفير أقصى درجات الراحة والعناية للمرضى.

كما شملت الجولة تفقد شوارع مدينة الدلنجات حيث وجه رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات وتراكمات القمامة من الشوارع والميادين مع عمل صناديق للقمامة بتلك الشوارع، وزيادة عدد العمال والنوبتجيات ودهان الأرصفة وتكثيف أعمال التشجير بالميادين، وكذا نقل الباعة الجائلين من تلك الشوارع إلى السوق الجديد بالمدينة، والذى تم إنشاؤه لهذا الغرض مع تكثيف حملات إزالة الإشغالات للحفاظ على المظهر الجمالى وتحقيق السيولة المرورية بالمدينة.

وأجرى المحافظ جولة بمخبز قرية الحجانية بدمنهور، للتأكد من إنتاج الخبز بالجودة والمواصفات والاشتراطات المقررة، كما وجه بتكثيف الحملات التموينية على جميع المخابز لضمان جودة رغيف الخبز والعمل على حل مشكلة الازدحام ببعض المخابز وخاصة خلال الفترة الصباحية، كما وجه رئيس القرية بالتعاقد مع الجمعية الأهلية لتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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