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زيارة وزير الصحة تسبب أزمة بمستشفى التأمين الصحى بالسويس

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زيارة وزير الصحة تسبب أزمة بمستشفى التأمين الصحى بالسويس زيارة وزير الصحة تسبب أزمة بمستشفى التأمين الصحى بالسويس
تسببت زيارة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة لمحافظة السويس، والتى ستشمل زيارته لمستشفى التأمين الصحى ظهر اليوم أزمة داخل المستشفى، لقيام مسئولى المستشفى بتقييد الحركة ومنع الزيارات عن عدد من المرضى بالمبنى الرئيسى، استعدادا لتفقد الوزير لها.

ودخل المواطنون المترددون على المستشفى فى مشدات كلامية مع مسئولى المستشفى، موضحين أن هناك بعض الأجهزة المتعطلة فضلا عن إيقاف حركة الأسانسير حتى لا يستخدمه المواطنون قبل زيارة الوزير.

وقام مسئولو المستشفى بمنع دخول وخروج السيارات وعدم وضعها أمام المستشفى .

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