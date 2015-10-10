سفر وعودة 570 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 570 مصريا وليبيا، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 395 إلى الجانب الليبى، بينهم 51 مصريا و344 ليبيا.

وتم إنهاء إجراءات وصول 175 مصريا، بينهم 143 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و32 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 88 ألفا و586 مصريا.