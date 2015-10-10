وزير الزراعة: لا وجود للفاسدين بالوزارة.. والأجهزة الرقابية تتابع الجميع

قال الدكتور عصام فريد وزير الزراعة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه لا وجود للفاسدين داخل وزارة الزراعة، لافتا إلى أن هناك أجهزة رقابية داخل الوزارة وخارجها تتابع العاملين وقيادات الوزارة وتتابع أداءهم الوظيفى وعند إثبات أى فساد على أى قيادة أو عامل أو موظف بالوزارة سيتم محاسبته فورًا قانونيًا، والاستغناء عنه وتقديمه للنيابة العامة.

جاء ذلك أثناء زيارة الدكتور عصام فريد وزير الزراعة للإسماعيلية، لتفقد مشروع قرية الأمل بالقنطرة شرق.

كان الدكتور عصام فريد وزير الزراعة يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية قد تفقدا مشروع "قرية الأمل" الجديدة لشباب الخريجين وصغار المزارعين بالقنطرة شرق ومتابعة الموقف التنفيذى لاستكمال أعمال التشطيبات النهائية واللمسات الأخيرة للمرافق والخدمات، ودفع عجلة العمل بالمشروع وذلك استعدادا لتسليم قطع الأراضى والمنازل بالقرية لمستحقيها من المنتفعين بالمشروع، كما تفقدا الصوب الزراعية المقامة على القرية.