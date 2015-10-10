سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بالدقهلية

أعلنت لجنة الصيدليات العامة بنقابة صيادلة الدقهلية، تحت إشراف الدكتور سعيد شمعة نقيب الصيادلة، أنه سيتم سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات أو كميات الأدوية أو وحدات العبوة إذا كان التسعير بتلك الوحدات أو دون الحاجة لوجود فاتورة بدءًا من السبت القادم، وذلك وفقا للمرحلة الأولى لاتفاقية الأدوية منتهية الصلاحية.

وشددت النقابة على الصيادلة ضرورة البدء فى تجهيز كشوف أصناف الأدوية منتهية الصلاحية لديهم مقسمة طبقا للشركة الأم، استعدادًا لبدء المرحلة الأولى التى ستسمر لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد فترة أخرى.

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