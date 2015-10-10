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محمد بن زايد يعزي في شهيدي الوطن خميس العبدولي ويوسف الكعبي

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محمد بن زايد يعزي في شهيدي الوطن خميس العبدولي ويوسف الكعبي محمد بن زايد يعزي في شهيدي الوطن خميس العبدولي ويوسف الكعبي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء في شهداء الحق والواجب من أفراد قواتنا المسلحة البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية " اعادة الأمل " ودعم الشرعية في اليمن.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء خلال زيارته اليوم مجلس عزاء الشهيد البطل خميس راشد عبدالله العبدولي في منطقة الخليبية ومجلس عزاء الشهيد البطل يوسف سالم علي محمد الكعبي في منطقة مضب بإمارة الفجيرة  ..سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

والتقى سموه اسرتي الشهيدين وذويهما وتبادل الأحاديث معهم معبرا سموه عن صادق عزائه وخالص مواساته القلبية.. مؤكدا سموه لهم ان شهداءنا من حماة الوطن رحمهم الله ضربوا امثلة مشرفة في الاخلاص والتفاني والاقدام فكانوا خير سفراء لوطنهم في الميادين الانسانية وخير جنود في ساحات العز والشرف.. وسيبقون دوما مبعث فخرنا واعتزازنا ورموزا وطنية مضيئة تستلهم من عطائها وبذلها الأجيال الحاضرة والقادمة.

وقدم واجب العزاء الى جانب سموه الى أسر الشهيدين وذويهما سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي وعدد من المسؤولين.
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