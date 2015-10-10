زيزو: أقدر اختيار مجلس الإدارة لبيسيرو.. والأهلي قادر على صناعة 100 مانويل جوزيه

أعرب عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدرب الأهلي المؤقت عن تقديره لقرار مجلس إدارة النادي بتعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدربا للفريق بعد مباراة السوبر المقبلة ضد الزمالك.

ويقود زيزو الأهلي بشكل مؤقت خلفا للمقال فتحي مبروك وسيكون هو مدرب الفريق في مواجهة بطل مصر الزمالك الخميس المقبل في الإمارات قبل أن يتسلم بيسيرو المهمة.

وأكد زيزو أن اختلاف الرأي حول المدرب الأنسب بين أعضاء مجلس الإدارة يعتبر أمرا طبيعيا وأنه يحترم ويقدر ما قام به مدرب الأهلي الأسبق مانويل جوزيه من إنجازات مع النادي.

وشدد زيزو على أن الأهلي بتاريخه الكبير وجمهوره قادرا على صناعة 100 مدرب مثل جوزيه الذي قاد الفريق للمجد في ثلاث ولايات مختلفة.