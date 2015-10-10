مجلس النواب الأردنى يتهم إسرائيل بممارسة الإرهاب ضد الشعب الفلسطينى

اتهم مجلس النواب الأردني السبت اسرائيل بممارسة "ارهاب دولة" ضد الشعب الفلسطيني بعد مقتل سبعة فلسطينيين وإصابة 145 آخرين خلال مواجهات بين متظاهرين والجيش الاسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال المجلس في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ان "العدوان الإسرائيلي المستمر بحق فلسطين أرضا وشعبا ومقدسات إنما يمثل إرهاب دولة يمارس فعلياً على أرض الواقع أمام سمع وبصر العالم أجمع".

ودان المجلس "الجريمة النكراء التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية في الضفة الغربية وغزة أمس، وأسفرت عن استشهاد عدد من الفلسطينيين، وجرح العشرات بصورة همجية عنصرية، لا تمت للإنسانية بصلة، وتخالف كل الاعراف والقوانين الدولية والإنسانية".

وأشار الى ان "العالم "لم يحرك ساكنا للجم هذه السياسة العنصرية الحمقاء باعتبارها سياسة عنصرية متطرفة تدفع بالمنطقة والعالم الى المزيد من العنف والإرهاب وعدم الاستقرار وتدمر المساعي الداعمة للمسيرة السلمية".

وطالب المجلس "الاسرة الدولية كافة بكل مؤسساتها وهيئاتها، وبالذات اعضاء الشعب البرلمانية في الاتحادين البرلمانيين العربي والدولي، وكل دعاة الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم للضغط على حكوماتهم لإدانة ورفض هذه الجرائم، والعمل على وقفها وفضح الممارسات الإسرائيلية، والسعي لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الأعزل ونصرة حقه في نيل حقوقه، وقيام دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني".

وأكد "وقوف الشعب الاردني الى جانب اشقائه الفلسطينيين لدعم صمودهم في وجه الصلف والغطرسة والتعنت الاسرائيلي".

ودانت الحكومة الاردنية بشدة الجمعة "جريمة" قتل شبان فلسطينيين "عزل" وجرح العشرات من قبل الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحذر محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، من "آثار استمرار العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما يجره ذلك من انعكاسات سلبية على جهود احلال السلام في المنطقة".