وزير التعليم يبدأ زيارة مفاجأة لإحدى مدارس المنيا في السابعة صباحًا

فوجئت قيادات التعليم بإدارة مركز بني مزار التعليمية بشمال المنيا، بقيام وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، اليوم السبت، بعمل زيارة مفاجأة للمحافظة للوقوف علي سير العملية التعليمية بدءهابمركز بني مزار.

فاجأ الوزير العاملين بمدرسة أم المؤمنيين بوجوده داخل المدرسه الساعة 7 صباحا قبل بداية طابور الصباح والتقي فيها بالمعلمين والعاملين في المدرسه واستمع الي مطالبهم وشكواهم.

وتفقد الوزير عدداً من مدارس المركز ومنها المدرسة الثانويه الصناعية ومدرسة الحديثة الثانويه والمدرسة الثانويه بنين واصدر قرار بمكافاه شهر لمدير المدرسه بسبب النظافة والتزام المعلمين والطلاب داخل المدرسه، ثم تفقد الوزير مبني الادارة التعليميه بمركز بني مزار واستمع الي العاملين بالادارة ومطالبهم

> وقال رمضان عبد الحميد وكيل الوزارة انه علم بزيارة الوزير بعد ان وصل الي مركز بني مزار وانه في تلك الاثناء كان يقوم بجولة تفقديه لمتابعه سير العمل بالمدارس بمركز سمالوط وفو علمه بزيارة الوزير جري اتصالا هاتفيا بينهم وطلب منه الوزير متابعة العمل لان الوزير كان قد انهي جولته.