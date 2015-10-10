فورين بوليسى: دعوات لمظاهرات مسلحة مناهضة للمسلمين بالولايات المتحدة

ذكرت مجلة فورين بوليسى، أن المسلمين فى الولايات المتحدة يستعدون لمواجهة موجة من الاحتجاجات المعادية لهم أمام المساجد فى عدة ولايات، والتى من المحتمل أن تكون مسلحة.

وأوضحت المجلة الأمريكية، الجمعة، أن جون ريتزيمر، جندى المارينز الأمريكى السابق، يقود دعوى لاحتجاجات داخل ما لا يقل عن 20 مدينة أمريكية بزعم الدفاع عن مبادئ الدستور الأمريكى ضد الأعداء والأجانب والدخلاء.

وكان ريتزيمز قد خطط من قبل إلى مظاهرة مسلحة ضد المسلمين أمام مسجد بفيونيكس فى ولاية أريزونا، مايو الماضى. وينظم الجندى الأمريكى السابق الاحتجاجات هذه المرة على مستوى وطنى بالتعاون مع منظمة "Oath Keepers"، وهى جماعة على صلة بحركة وطنية وتضم فى عضويتها عسكريين سابقين وحاليين فى الجيش الأمريكى وبعض مسئولى إنفاذ القانون. وأعضاء هذه الجماعة، التى تأسست فى 2009، يعتقدون أنه لا ينبغى إطاعة الأوامر التى تنتهك دستور الولايات المتحدة.

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