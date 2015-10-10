الكنيسة الأرثوذكسية: انفصال كنيسة بريطانية تم بموافقة البابا

أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن انفصال الكنيسة البريطانية عن الكنيسة المصرية، تم بموافقة البابا تواضروس ووقع عليه الأنبا انجيلوس الأسقف القبطى الأرثوذكسى الذى يرعى الشعب القبطى فى بريطانيا.

وأوضحت الكنيسة فى بيان لها منذ قليل أن الكنيسة البريطانية ليست كنيسة قبطية بل هى كنيسة بريطانية صغيرة، وعبارة عن تجمع لبعض الكنائس قليلة العدد يرعاها أسقف واحد واثنان من الكهنة، وينتمى لها 40 شخصا كلهم أجانب وغير مصريين.

وأضاف البيان: الكنيسة البريطانية ظلت غير قانونية حتى عام 94 حيث تواصلت هذه الكنيسة مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وطلبت الانضمام لها ووافق البابا شنودة آنذاك، مضيفا: اختلفت الظروف بين البلدين من حيث توجهات الخدمة والتقاليد فلم يعد من المناسب الاستمرار فى الانضمام بسبب هذه الاختلافات، مؤكدًا أن الكنيستين وقعتا بيانًا مشتركًا لإقرار الانفصال.

وأشار البيان إلى أن الكنيسة البريطانية لا تنتمى لأى عائلة من العائلات الأرثوذكسية المعروفة، بل استمدت قانونيتها من الكنيسة القبطية.