أخبار عاجلة

مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
مساء dmc - الضربة الامريكية علي سوريا تبلغ 94 مليون دولار وسعر صاروخ توماهوك مليون و590 الف دولار -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الكنيسة الأرثوذكسية: انفصال كنيسة بريطانية تم بموافقة البابا

Google+ Print
الكنيسة الأرثوذكسية: انفصال كنيسة بريطانية تم بموافقة البابا الكنيسة الأرثوذكسية: انفصال كنيسة بريطانية تم بموافقة البابا
أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن انفصال الكنيسة البريطانية عن الكنيسة المصرية، تم بموافقة البابا تواضروس ووقع عليه الأنبا انجيلوس الأسقف القبطى الأرثوذكسى الذى يرعى الشعب القبطى فى بريطانيا.

وأوضحت الكنيسة فى بيان لها منذ قليل أن الكنيسة البريطانية ليست كنيسة قبطية بل هى كنيسة بريطانية صغيرة، وعبارة عن تجمع لبعض الكنائس قليلة العدد يرعاها أسقف واحد واثنان من الكهنة، وينتمى لها 40 شخصا كلهم أجانب وغير مصريين.

وأضاف البيان: الكنيسة البريطانية ظلت غير قانونية حتى عام 94 حيث تواصلت هذه الكنيسة مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وطلبت الانضمام لها ووافق البابا شنودة آنذاك، مضيفا: اختلفت الظروف بين البلدين من حيث توجهات الخدمة والتقاليد فلم يعد من المناسب الاستمرار فى الانضمام بسبب هذه الاختلافات، مؤكدًا أن الكنيستين وقعتا بيانًا مشتركًا لإقرار الانفصال.

وأشار البيان إلى أن الكنيسة البريطانية لا تنتمى لأى عائلة من العائلات الأرثوذكسية المعروفة، بل استمدت قانونيتها من الكنيسة القبطية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365