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زعيم الأغلبية فى البرلمان الألمانى: السيسى أنقذ مصر من مصير مظلم

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زعيم الأغلبية فى البرلمان الألمانى: السيسى أنقذ مصر من مصير مظلم زعيم الأغلبية فى البرلمان الألمانى: السيسى أنقذ مصر من مصير مظلم
قال فولكر كاودر زعيم الأغلبية البرلمانية فى البرلمان الألمانى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أنقذ من مصير مظلم، وأنه يسعى لتعزيز أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك فى تصريح لسفير مصر فى ألمانيا عقب لقائه الليلة الماضية مع زعيم الأغلبية البرلمانية، مؤكدا أن فولكر يعتبر نفسه صديقا قوياً لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أعرب عن كامل ثقته فى دور الرئيس "كمصلح عظيم لمصر"، مؤكدا دعمه الكامل لمصر وحرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف عبد العاطى، أنه قد نقل من جانبه تقدير مصر لمواقف كاودر وصداقته ودوره الداعم لمصر، كما استعرض الجانبان التطورات الإيجابية فى مصر على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعافى الاقتصاد المصرى بالرغم من الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد، منوها إلى المشروعات الضخمة الجارى تنفيذها والتى يأتى على رأسها محور تنمية قناة السويس مما يجعل من مصر مركزا لوجستيا عالميا للتجارة الدولية.

وأشار عبد العاطى إلى استعادة مصر لدورها الريادى إقليميا للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، موضحا الجهود التى تبذلها مصر فى محاربة الإرهاب وتحقيق تسوية سياسية لقضايا المنطقة لاسيما فى سوريا وليبيا، وتأثيرهما على ظاهرة تدفق اللاجئين إلى أوروبا.

وقال، إن مصر تستضيف نحو 5 ملايين لاجئ من بينهم 350 ألف سورى- رغم محدودية مواردها- ومعاملتهم بقدر من المساواة مع المصريين.

وأكد المسئول الألمانى تقدير بلاده الكامل للدور الإقليمى المصرى البناء فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة المضطربة، والجهود المصرية لدحر الإرهاب- الذى يمثل تهديداً للعالم بما فى ذلك أوروبا، مشيرا إلى وقوف بلاده إلى جانب مصر فى حربها ضد هذه الآفة، وأن مصر حليف مهم لألمانيا ينبغى الاستمرار فى دعمه.

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مصر 365

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