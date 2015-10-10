غدا.. فرقاطة هندية تصل سفاجا للمشاركة فى تدريبات مع البحرية المصرية

تصل غدًا الأحد، الفرقاطة "تريكاند" التابعة للأسطول الغربى للبحرية الهندية إلى ميناء سفاجا فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام للمشاركة فى تدريبات مع القوات البحرية المصرية.

وذكر بيان لسفارة الهند بالقاهرة اليوم السبت، أن زيارة الفرقاطة لمصر يأتى فى إطار مبادرة من البحرية الهندية لنشر قواتها فى منطقة غرب آسيا وإفريقيا، كما تؤكد الزيارة على التواجد السلمى للهند وتضامنها مع الدول الصديقة ولتدعيم الروابط القائمة بين البلدين.

وأضاف البيان، أن التدريبات البحرية بين الجانبين ستسهم فى تعزيز التعاون والتفاهم بين القوات البحرية الهندية والمصرية بما لهما من أهمية وما تتمتع به كل منهما من قدرات، ومن المقرر أيضا أن تشارك الفرقاطة فى عدد من الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

ويشمل تسليح الفرقاطة صواريخ مضادة للسفن من طراز "براموس"، وصواريخ مضادة للطائرات من طراز "شتيل-1"، ومدافع وأسلحة مضادة للغواصات، كما تستطيع هذه الفرقاطة أن تحمل طائرة هليكوبتر من طراز "كا-28" أو "كا-31".

يشار إلى أن روسيا والهند وقعتا فى العام 2006 على اتفاقية بقيمة مليار و600 مليون دولار حول تزويد موسكو لنيودلهى بـ3 فرقاطات "تريكاند".