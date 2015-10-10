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رئيس وزراء فرنسا يصل القاهرة على رأس وفد وزارى.. وشريف إسماعيل يستقبله

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رئيس وزراء فرنسا يصل القاهرة على رأس وفد وزارى.. وشريف إسماعيل يستقبله رئيس وزراء فرنسا يصل القاهرة على رأس وفد وزارى.. وشريف إسماعيل يستقبله
استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم السبت، رئيس الوزراء الفرنسى "مانويل فالس" فى زيارة لمصر يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشريف إسماعيل رئيس الوزراء، للتوقيع على عدة اتفاقيات تتناول التعاون الاقتصادى بين الشركات والمساعدات الفرنسية للتنمية وأيضاً اتفاقيات فى الدفاع.

وكان فى استقبال "فالس" بالمطار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار الحكومية بالمطار .

ويزور "فالس" القاهرة على رأس وفد وزارى يضم وزير الدفاع جون ايف لودريان وعددا من ممثلى كبريات الشركات الفرنسية، ويأتى هذا بعد الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نوفمبر الماضى للعاصمة الفرنسية، وزيارة رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب فى مايو الماضى إلى باريس، وكذلك عقب زيارة الرئيس "فرانسوا هولاند" لافتتاح قناة السويس الجديدة فى 6 أغسطس الماضى .

وقبيل مراسم التوقيع على الاتفاقيات، يبحث الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الفرنسى، العلاقات الثنائية بين البلدين، فى شتى المجالات، إضافة إلى قضايا المنطقة خاصة تطورات الأوضاع فى كل من سوريا واليمن وليبيا، وأيضاً القضية الفلسطينية والتطورات المتصاعدة التى يشهدها الحرم القدسى الشريف .


>غدا يوم مشهود فى تاريخ البحرية المصرية.. السيسى يشهد توقيع اتفاقية توريد حاملتى المروحيات الفرنسية "ميسترال" لمصر.. وشريف إسماعيل ومانويل فالس يوقعان اتفاقيات بمجالى الكهرباء والزراعة بـ70 مليون يورو
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