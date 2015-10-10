مصادر فلسطينية لليوم السابع:ضحايا الانتفاضة وصلوا لـ10 شهداء و200 مصاب

كشفت مصادر فلسطينية برام الله، بعد ظهر اليوم السبت، لـ"اليوم السابع"، أن عدد الشهداء الفلسطينيين قد ارتفع خلال الـ24 ساعة الأخيرة لـ10 شهداء بعد استشهاد 3 فلسطينيين صباح اليوم السبت.

وفى السياق نفسه، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" منذ قليل، أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 3 شباب من القدس و"مخيم شعفاط" ومن "دير البلح" وسط قطاع غزة، صباح اليوم السبت، أحدهم برصاص الاحتلال فى حى المصرارة بالقدس والآخرين متأثرين بإصابتيهما أمس.

وأوضحت الوزارة الفلسطينية أنه قد أصيب حتى ظهر اليوم السبت، 200 مصاب بالرصاص الحى والمطاطى، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بداية أكتوبر الجارى 17 شهيدا، وأكثر من 1000 مصاب بالرصاص الحى والمطاطى.

وكان قد استشهد الشاب إسحق بدران (16 عاما) برصاص الاحتلال فى حى المصرارة بالقدس صباح اليوم السبت، فيما استشهد الشاب أحمد جمال صلاح (20 عاما) من مخيم شعفاط متأثرا بإصابته، والشاب جهاد العبيد (22 عاما) من سكان دير البلح، وسط قطاع غزة، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال شرق غزة، مساء أمس.

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية قرارا بفتح عيادات فى مراكز الرعاية الاولية القريبة من المواجهات لعلاج المصابين، حيث بدأت هذه العيادات باستقبال الجرحى والمصابين منذ أمس الجمعة.



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