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سقوط عاطلين قبل ترويجهما الحشيش والهيروين فى عزبة الهجانة

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سقوط عاطلين قبل ترويجهما الحشيش والهيروين فى عزبة الهجانة سقوط عاطلين قبل ترويجهما الحشيش والهيروين فى عزبة الهجانة
تمكن رجال مكافحة المخدرات، من ضبط "أحمد م م" 26 سنة، عاطل، ومقيم عزبة الهجانة، أثناء تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 500 جرام، ومبلغ 120 جنيها، وبمناقشته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 43071 لسنة 2015م جنح مدينه نصر أول وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبط "باسم س ع" 25 سنة، عاطل، ومقيم عزبة الهجانة، أثناء تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 110 جرامات، ومبلغ 120 جنيها، وبمناقشته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365