استئناف محاكمة المتهمين فى "رشوة موانئ بورسعيد"

استأنفت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة من محبسهما، و5 من رؤساء شركتى مقاولات وبترول "مخلى سبيلهم"، فى القضية المعروفة إعلاميا "برشوة موانئ بورسعيد" واتهامهم بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها.

بدأت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية كل من المستشارين وجدى عبد المنعم، أيمن محمد وأمانة سر أحمد رجب ومحمود مصطفى.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيلهم بكفالات مالية، وشملت قائمة المتهمين كلا من "أحمد.ن.ش.إ" رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و"محمد.أ.أ.ا.ج" المستشار الهندسى للهيئة، و"محمد.ا.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة "محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية". تبين من التحقيقات أن الرشاوى التى حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت فى سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج فى رحلات ترفيهية، إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.